18-летнего зацепера сняли с поезда метро в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего парня, который проехал по тоннелю подземки от станции «Театральная» до «Новокузнецкой» вне вагона. Зацепера оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Уточняется, что на станции «Театральной» молодой человек подошел к прибывшему поезду, перелез через ограждение, зацепился за поручень и проехал по тоннелю до станции «Новокузнецкой». По прибытии его задержали правоохранители. Они доставили нарушителя в отдел полиции.

В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении. Ему выписали штраф в 20 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что зацеперы не только нарушают общественный порядок, но и создают угрозу жизни и здоровья себе и пассажирам.

Ранее KP.RU сообщал, что 12-летнего зацепера ударило током на крыше электрички в Москве. Подросток получил электротравму, его госпитализировали в медучреждение.