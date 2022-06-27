В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве начнет спадать жара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник 28 июня в столице начнет спадать жара. Температура воздуха понизится до +26…+28 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он добавил: 29 и 30 июня в столице будет еще прохладнее. Столбики термометров опустятся до комфортных +24…+25 градусов.

Метеоролог отметил, что в понедельник 27 июня жителей Москвы ждет самый жаркий день с начала 2022 года. Днем воздух прогреется до +31…+32 градусов. Однако, по его словам, уже 28 июня в город придет антициклон.

«Начнут поступать свежие ветра, температура понизится на 5 градусов по сравнению с понедельником», - пояснил Вильфанд.

Однако похолодание будет кратковременным. Уже 1 июля в столицу вернется жара до +25…+30 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что городские службы Москвы перешли на особый режим работы из-за летнего зноя. Специалисты контролируют работу электросетей и систем вентиляций, поливают деревья, кустарники и газоны, проводят аэрацию воздуха.