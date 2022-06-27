Столичным автомобилистам посоветовали отказаться от поездок в жару. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Госавтоинспекции порекомендовали московским водителям не садиться за руль в субтропическую жару. В первую очередь, отказаться от поездок на личном авто просят людей, у которых есть признаки плохого самочувствия.

В столичном ГИБДД добавили: следить за своим состоянием также необходимо пожилым водителям и автомобилистам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Водителям советуют выезжать на работу пораньше, пить больше воды, следить за скоростным режимом и быть внимательными при маневрах.

Кроме того, автолюбителям рекомендуют проветривать машину перед поездкой и только после этого включать кондиционер. Москвичам напомнили, что резкие перепады температур могут негативно повлиять на здоровье. Именно поэтому автомобилистов просят поддерживать комфортный климат внутри салона машины и не направлять дефлекторы прямо на себя.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за зноя городские службы Москвы перешли на особый режим работы. 27 июня воздух прогреется до +31…+33 градусов. Жара начнет спадать лишь во вторник, 28 июня. Столбики термометров опустятся до комфортных +26…+28 градусов. Однако уже с 1 июля в городе снова ожидается до +30 градусов.