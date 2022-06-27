Андрей Бочкарев: Началось устройство внутренних конструкций вестибюля станции метро «Яхромская»

Станция "Яхромская" будет отделана в красно-серых тонах. Фото: stroi.mos.ru.

В Москве продолжается строительство нового отреза салатовой ветки метро. Продление Люблинско-Дмитровской линии до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание около 500 тысяч человек, живущих и работающих в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также в городе Долгопрудный Московской области. Будущая станция «Яхромская» - предпоследняя на участке продления, она расположена на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Сейчас в ее южном вестибюле начались работы по устройству внутренних кирпичных перегородок. О том, как будет выглядеть станция, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- В южном вестибюле станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии столичного метро приступают к работам по устройству внутренних кирпичных перегородок. После возведения перегородок начнутся архитектурно-отделочные работы. Стены вестибюля будут отделаны белыми металлическими трехслойными панелями с антивандальным покрытием, а колонны - нержавеющей сталью. Предусмотрена облицовка стен наклонного хода эскалаторов светлым саянским мрамором, - рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

Попасть в южный вестибюль станции можно будет через два пешеходных перехода, которые сейчас строятся под Дмитровским шоссе. Еще два перехода будут вести к северному вестибюлю «Яхромской». Сейчас в нем продолжаются монолитные работы.

- У горожан появятся удобные подходы к «Яхромской» со стороны расположенных рядом жилых домов, в том числе будущего жилого комплекса, а также общественно-деловой застройки, - отметил Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, на станции уже завершено устройство основных конструкций платформы и вентиляционных каналов. Сейчас метростроевцы занимаются земляными работами и гидроизоляцией станции. После окончания монолитных работ строители начнут архитектурно-отделочные работы на платформенном участке и в северном вестибюле. Кроме того, начнется монтаж эскалаторов.

Основными цветами «Яхромской» станут красный и светло-серый. По задумке архитекторов такое цветовое решение будет напоминать выставочный зал эпохи СССР. Половину станции планируется оформить в ярко-красном цвете, напоминающем советский флаг, а другую сделают светло-серой. В вестибюле с кассами потолок украсят геометрическим узором в виде красных и белых треугольников.

По оценкам экспертов, станция будет расположена в пешей доступности для 85 тысяч жителей близлежащих районов. Еще около 95 тысяч пассажиров будут подъезжать к «Яхромской» на наземном транспорте. С вводом нового участка салатовой ветки москвичи смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что станция «Яхромская» будет готова в 2023 году. Участок продления Люблинско-Дмитровской линии позволит разгрузить Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.