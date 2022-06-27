Михаил Дегтярев: «Молодежь – это будущее края и всей страны»

Глава региона рассказал о главных успехах подрастающего поколения. Фото: правительство Хабаровского края

С Днем молодежи поздравил жителей Хабаровского края Михаил Дегтярев. Губернатор подчеркнул, что молодые люди в регионе очень активные и креативные.

Благодаря их инициативам сразу четыре краевых проекта получили финансовую поддержку. По итогам грантового конкурса Росмолодежи 13 миллионов рублей выделили на проекты Центра образовательного волонтерства Skills Up, Студенческой лаборатории экспериментальной медицины (СЛЭМ), Молодежного фестиваля «ТехноФест-2022» и Форума финансовой грамотности «ФинКульт».

Михаил Дегтярев отметил форум «Амур», как основной молодежный бренд Хабаровского края. За несколько лет существования форум стал местом притяжения талантливых людей со всего Дальнего Востока. Планируется, что в этом году его участниками станут 600 человек. Идею изменить статус форума на всероссийский уже поддержали Минвостокразвития России, Корпорация по развитию Дальнего Востока и Федеральное агентство по делам молодежи.

- Сейчас в регионе идет активная работа по созданию новых центров военно-патриотического воспитания «Авангард». Один из таковых уже работает в Хабаровске. Еще два – в Комсомольске-на-Амуре и Советско-Гаванском районе появятся в ближайшие годы. Об этом я говорил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Мы прикладываем все силы, чтобы молодежь хотела жить и работать в родном крае. Отдельные слова благодарности хочется сказать тем, кто посвящает себя помощи другим. Сейчас в добровольчество вовлечено более 35 тысяч жителей края. А основа это движения – молодежь. В этом году вы вновь показали силу единства, собрав десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Молодежь – это будущее края и всей страны. И глядя на вас я с уверенностью говорю - это будет великое и прекрасное будущее! – сказал Михаил Дегтярев.