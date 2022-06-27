Мужчина сбросил с 4 этажа знакомого в Москве. Фото: МВД Медиа

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство знакомого на юго-западе Москвы. Ему предъявлено обвинение, сообщает ГСУ СК России по столице.

Все произошло вечером 26 июня в квартире жилого дома на улице Островитянова. Мужчины распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. Задержанный схватил своего 35-летнего знакомого за ноги и сбросил с высоты четвертого этажа. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.

Мужчину задержали. Во время допроса он полностью признал вину. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что женщина столкнула знакомого с балкона на юге Москвы. Пострадавший ухватился за перила, но потом соскользнул и упал вниз. Его госпитализировали в медучреждение.