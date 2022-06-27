МЧС предупредило москвичей о жаре до 30 градусов 28 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 30 градусов 28 июня.

Жителям столицы советуют соблюдать питьевой режим, носить головные уборы и светлую одежду из легких тканей и избегать перегрева. Столичным автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров, например, перестроений и обгонов.

Кроме того, москвичей просят не купаться в нетрезвом виде, в одиночку, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, а также не приближаться к судам и не оставлять детей без присмотра у воды.

Ранее KP.RU сообщал, что 27 июня жителей столицы ждет самый жаркий день с начала 2022 года. Жара начнет спадать во вторник, 28 июня. Столбики термометров опустятся до +26…+28 градусов. Правда, уже 1 июля жара вернется в город, и воздух прогреется до 30 градусов.