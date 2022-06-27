Поклонники принесли 2 тонны роз на церемонию прощания с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

С экс-солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым простились более 77,5 тысячи человек. Свыше 16 тысяч поклонников пришли в траурный зал на Троекуровском кладбище в Москве 26 июня. Еще 61,5 тыс. человек посмотрели онлайн-трансляцию, сообщает Telegram-канал ГБУ «Ритуал».

Поклонники пели хиты кумира и несли белые розы. Всего к гробу певца принесли порядка 20 тысяч роз (2 тонны). Из-за сильной жары восьми поклонникам стало плохо. Им оказали медицинскую помощь. Во время церемонии прощания не было выявлено никаких нарушений правопорядка.

Ранее KP.RU сообщал, что певец Юрий Шатунов скончался 23 июня. Артисту было 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.