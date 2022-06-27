Новый электробус-«гармошку» тестируют в Москве. Фото: Департамент транспорта Москвы

Более мощный и более вместительный электробус-«гармошку» от «Группы ГАЗ» начали тестировать на севере столицы, сообщает Дептранс Москвы. Пока он курсирует только по маршруту т73 - между ВДНХ и Бибирево по Ботанической улице и Алтуфьевскому шоссе.

В салоне нового электробуса 44 сидячих места, он вмещает до 140 пассажиров. Без подзарядки может проехать до 80 км. Именно поэтому для тестирования выбран маршрут т73. Он отличается большой протяженностью, которая составляет 25 км, и интенсивным потоком пассажиров - до 16 тысяч человек в день.

- В июне мы получили новый электробус-«гармошку» от «Группы ГАЗ». Этот транспорт - российская технология. Будем тщательно следить за всеми показателями и передадим замечания поставщику, - заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В электробусе есть климат-контроль и USB-зарядки. Также он оснащен системой, которая блокирует возможность движения с незакрытыми дверями. В транспортном средстве установлены камеры видеонаблюдения с обзором в 360 градусов.

Как сообщал KP.RU ранее, в конце мая в столицу поступила партия новых электробусов от завода «КАМАЗ». В них действуют четыре валидатора вместо трех, а освещение в салоне автоматически подстраивается под время суток.