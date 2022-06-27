В «Велобайке» прокомментировали сбои при оплате аренды

Пользователи проката «Велобайк» в Москве жалуются, что уведомления об окончании поездки приходят с опозданием. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уведомления об окончании поездки на велосипеде сервиса «Велобайк» приходят его клиентам с большой задержкой, сообщают «Вести-Москва». Пользователи обеспокоены тем, что из-за сбоя им придется переплачивать за аренду.

В самой компании не стали отрицать наличие проблемы, но отметили, что она относится только к несвоевременной доставке уведомлений. На расчет оплаты это не влияет.

- Если вы столкнулись с отсутствием уведомления о завершении проката, не стоит переживать! Оплата будет взиматься за фактическое время поездки, - сообщается в Телеграм-канале компании.

Тем, кто считает, что сумма была рассчитана неверно, предложили отправить запрос на почту info@velobike.ru. В сообщении нужно указать свой логин.

Также в компании отметили, что проблема с несвоевременной отправкой уведомлений скоро будет решена, и принесли извинения за возникшие трудности.

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