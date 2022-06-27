На центральном участке Троицкой линии метро начали строить сразу три станции

Проект станции метро «Вавиловская» Троицкой линии. Рендер пресс-службы АО «Мосинжпроект»

В столичной подземке продолжается строительство новых линий. Будущая Троицкая ветка (рабочее название Коммунарская. - Прим.) фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. На ее центральном участке уже начали возводить сразу три станции. А всего их, напомним, на этом отрезке будет четыре - «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». О том, что там сейчас происходит, рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«На станции «Вавиловская» сооружаются основные конструкции, - сообщил заммэра. - Ограждение котлована готово на 89 процентов. При этом разработка грунта и раскрепление котлована выполнены более чем на треть. Кроме того, начались монолитные работы».

По его словам, на «Крымской» готовится стройплощадка. К примеру, в зоне предстоящих работ уже завершили вынос кабельных линий. На «Академической» специалисты заняты разработкой грунта котлована. «Станция «ЗИЛ» находится в стадии подготовки проектной документации», – пояснил Бочкарёв.

Центральный участок Троицкой линии прокладывают четыре шестиметровых тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК). Все они идут от «Вавиловской». Как сообщил глава «Мосинжпроекта» (инжиниринговый холдинг – генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро. - Прим.) Юрий Кравцов, перегонные тоннели в сторону станции «Академическая» пройдены на 40%, а к станции «Новаторская» – наполовину.

КОНКРЕТНО

Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Она пересечёт Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа.

Длина трассы - около 40 километров.

На маршруте - 17 станций. При этом станции «Севастопольский проспект» и «ЗИЛ» станут пересадочными на МЦК.

Около будущих станций линии сегодня живут порядка 1 миллиона человек. Плюс еще несколько сотен тысяч - работают или учатся.

Головной участок Троицкой линии планируют запустить ориентировочно в 2024 году.