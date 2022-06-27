Шесть человек задержаны за массовую драку у Покровских ворот в Москве. Фото: МВД Медиа

В Москве задержаны шесть человек, устроивших массовую драку на улице Покровка возле дома 12с1, сообщает ТАСС. Словесная перепалка, быстро переросшая в потасовку, произошла около шести часов утра в воскресенье, 26 июня. О пострадавших не сообщается.

Задержанных доставили в территориальный отдел полиции. На нарушителей оформили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Полиция продолжает проверку по факту драки. Не исключено возбуждение уголовного дела.