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Общество27 июня 2022 14:51

Шесть человек задержаны за массовую драку у Покровских ворот в Москве

Конфликт между мужчинами произошел в ночь на воскресенье
Ирина РЕБРИКОВА
Шесть человек задержаны за массовую драку у Покровских ворот в Москве.

Шесть человек задержаны за массовую драку у Покровских ворот в Москве.

Фото: МВД Медиа

В Москве задержаны шесть человек, устроивших массовую драку на улице Покровка возле дома 12с1, сообщает ТАСС. Словесная перепалка, быстро переросшая в потасовку, произошла около шести часов утра в воскресенье, 26 июня. О пострадавших не сообщается.

Задержанных доставили в территориальный отдел полиции. На нарушителей оформили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Полиция продолжает проверку по факту драки. Не исключено возбуждение уголовного дела.