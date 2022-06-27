Бесплатно проверить позвоночник ребенка в Москве можно 29 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 июня в Реабилитационно-образовательном центре № 76 травматологи-ортопеды проведут для детей бесплатное обследование на сколиоз, сообщает пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Если у пациента обнаружат искривление, то для него проведут дополнительную диагностику с использованием высокоточного оборудования.

Стать участником акции можно только по предварительной записи. Для этого надо написать на почту: roc76@social.mos.ru. Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефонам: +7 (495) 777-77-77, +7 (495) 870-44-44 (запрос переключения на РОЦ № 76).

Центр специализируется на помощи несовершеннолетним, у которых выявлен сколиоз. Прием будут вести ведущие сотрудники с большим опытом в восстановлении позвоночника.

Учреждение находится на Кронштадтском бульваре, дом 20А, корпус 3. Доехать можно на метро и выйти на станции «Водный стадион», а далее сесть на автобусы №65, 72 или 123 и ехать до остановки «Университет гражданской авиации».