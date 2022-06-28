Ефимов: Инвесторы получили от города землю в аренду по льготной ставке

Фото: Иван МАКЕЕВ

Один рубль в год! Такая ставка за аренду городской земли действует сегодня для инвесторов, желающих запустить проекты в сфере промышленности. Эта антикризисная мера поддержки пользуется большим спросом у бизнеса. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столичные власти оформили уже четыре договора о выделении участков на таких выгодных для инвесторов условиях.

«В итоге в городе построят новый корпус для предприятия – разработчика электронных компонентов, производство кондитерских изделий, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники», - уточнил заммэра.

По его словам, вложения в эти проекты составят более 10 миллиардов рублей. А новых рабочих мест на предприятиях появится более двух тысяч. Речь идёт о масштабных инвестиционных проектах (МаИП). Некоторыми подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский:

- в районе Нагатино-Садовники на юге столицы построят инженерный корпус почти в 10 тысяч квадратных метров в составе научно–производственного предприятия. На нем работают над электронными компонентами для автопрома. Всего около 460 новых рабочих мест;

- в районе Бирюлево Западное - производственный комплекс на 33,4 тысячах «квадратов» для одной из столичных кондитерских фабрик. На нем будут выпускать 60 тысяч тонн продукции в год. Всего 1,4 тысячи рабочих мест;

- в Молжаниновском районе - производственный блок и административно-бытовой корпус площадью около 8 тысяч «квадратов» для производителя пожарной техники. Всего 150 рабочих мест;

- в Останкинском районе - приборостроительный производственно-инжиниринговый центр на площади почти 14,5 тысячи квадратных метров. Всего более 100 рабочих мест.

ЧЕМ ПОМОГАЕТ ГОРОД

Столичные промышленники по решению мэра Сергея Собянина могут получить:

- льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестпрограмм и возведение объектов нежилого строительства;

- сниженную ставку в 9% по льготным займам для предприятий и организаций нефинансового сектора экономики, а также стройкомпаний.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявление можно отправить в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, комн. 6-15.

Подробнее - на сайте фонда или по телефону (495) 777-26-96.