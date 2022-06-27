Таксист напал с ножом на пассажира в центре Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таксист после словесной перепалки с пассажиром выволок того из машины и ударил ножом, сообщает ТАСС. Конфликт произошел на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы днем 27 июня. После этого водитель сел в свой автомобиль Nissan Almerа и скрылся

Пассажир серьезных травм не получил, однако теперь агрессивного перевозчика ищет полиция.

Предположительно 36-летний клиент перевозчика представился сотрудником ГКУ «Организатор перевозок» и сообщил, что участвует в рейде против нелегальных таксистов. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Мужчина для пущего воздействия показал удостоверение.

После этого 58-летний «бомбила» решил избавиться от проблем. Когда пассажир отказался покидать авто, водитель вынул из багажника нож-бабочку и, вернувшись к оппоненту, ударил того в запястье, а затем скрылся на своем такси.

По факту нападения полиция ведет проверку.