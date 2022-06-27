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Происшествия27 июня 2022 18:44

Трехлетний ребенок выпал из окна на северо-востоке Москвы и погиб

Возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в районе Бибирево
Дмитрий ТРУНОВ
Дмитрий ТРУНОВ
Трехлетний ребенок выпал из окна на северо-востоке Москвы и погиб.

Трехлетний ребенок выпал из окна на северо-востоке Москвы и погиб.

Фото: Shutterstock

Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает столичное ГСУ СК России.

По данным следователей, тело трехлетнего мальчика с повреждениями, характерными при падении с высоты, нашли у жилого дома по улице Мурановской в районе Бибирево днем 27 июня. Выяснилось, что мальчик оперся руками на москитную сетку и вместе с ней выпал с высоты 8 этажа.

Ребенка пытались спасти врачи, но он скончался в медицинском учреждении, уточняет прокуратура Москвы. Бутырский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи допрашивают родственников, соседей и возможных свидетелей.

Бутырская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования.