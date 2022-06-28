Жителям Подмосковья рассказали о возможности бесплатного проезда в наземном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если при оплате проезда в наземном общественном транспорте Подмосковья у водителя не работает терминал для безналичной оплаты проезда, то в этом случае пассажир может проехать бесплатно, напоминает Административно-пассажирская инспекция Московской области.

Так, транспортное средство с неработающим терминалом считается технически неисправным и подлежит замене. Водитель или кондуктор должны произвести пересадку пассажиров в другой транспорт. Если этого не было сделано, и транспорт выехал на маршрут, то перевозчик не вправе отказать пассажиру в проезде. В таком случае услуга оказывается бесплатно с предоставлением бумажного проездного билета, передает РИАМО.

Напомним, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что депутаты приняли решение о запрете оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья наличными через водителя, информирует "Москва 24".

Кстати, как писал сайт KP.ru, 236 маршрутов движения общественного транспорта в Подмосковье позволяют жителям региона попасть к местам отдыха у воды. Ближайший к МКАДу пляж, на котором можно купаться, расположен в Одинцове. До него довезут автобусы Мострансавто № 452 и 1054.