В Москве 28 июня ожидается до +28 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После 30-градусоной субтропической жары 28 июня в столице станет немного прохладнее. Прогнозируется переменная облачность и до +26…+28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

В ночь со вторника 28 июня на среду 29 июня в городе станет еще прохладнее. Столбики термометров опустятся до комфортных +10…+12 градусов. Температура продолжит снижаться и 29 июня. В дневные часы воздух прогреется лишь до +24…+26 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что жара задержится в Москве до конца недели. Субтропический зной из-за антициклона возьмет паузу в среду и четверг. Уже в пятницу 1 июля воздух прогреется до +29 градусов, а в субботу 2 июля до +31 градуса.