Более 100 грампластинок начала XX века нашли в усадьбе Бахрушиных в Москве Фото: Министерство культуры РФ.

В Главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве во время реставрационных работ обнаружили 109 грампластинок начала XX века. Уникальные дореволюционных реликвии находились в стенном шкафу, сообщает Telegram-канал Министерства культуры РФ.

Уточняется, что грампластинки фирмы «Gramophone Concert record» 1900-1910-х годов ранее стояли на учете в Театральном музее им. А.А. Бахрушина. Однако в начале 60-х годов XX века их списали как утерянные.

На многих грампластинках записаны классические музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов. Например, Глинки, Чайковского, Мусоргского, Даргомыжского, Моцарта и других.