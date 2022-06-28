Площадка для мини-гольфа открылась в парке «Покровский берег» в Москве. Фото: мэрия Москвы

Поле для игры в мини-гольф вновь открылось в столице в зоне отдыха «Покровский берег» после переоборудования. На этой площадке смогут заниматься спортом взрослые и дети, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Осенью 2021 года поле закрыли из-за износа оборудования. За этот период специалисты восстановили покрытие, привели в порядок прилегающие территории, сделали обходные тропинки и обсыпку из гравия, установили светильники. Кроме того, возле спортивной площадки высадили растения.

Вход на поле для игры в мини-гольф свободный. Весь спортивный инвентарь нужно брать с собой.

Ранее KP.RU сообщал, что парке «Покровское-Стрешнево» обустраивают площадку для пляжного волейбола. Четыре поля появятся на месте старых баскетбольной и волейбольной площадок около 4-го Иваньковского пруда.