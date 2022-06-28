В Москве задержали таксиста, который ранил ножом пассажира. Фото: Андрей АБРАМОВ

Правоохранители в течение суток задержали таксиста, который набросился на пассажира с ножом в центре Москвы. Это 57-летний уроженец ближнего зарубежья, проживающий в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительным данным, потерпевший является проверяющим нелегальных перевозок. Он выявил автомобиль Nissan с опознавательными знаками такси. Мужчина заказал машину, а позже представился и показал водителю служебное удостоверение. После этого таксист остановился у дома на 1-й Тверской-Ямской улице и нанес проверяющему удар ножом. Потом он уехал.

Ранее KP.RU сообщал, что таксист напал с ножом на пассажира в центре Москвы. Его разыскивала полиция. Пассажир не получил серьезных травм: «бомбила» ударил его ножом в запястье.