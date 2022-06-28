Более 12 тысяч пожилых людей в Москве освоили профессию няни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 12 тысяч жителей столицы старшего поколения освоили профессию няни в школе «Бабушка и дедушка на час» на базе центра занятости «Моя карьера». 55% из них работают в московских семьях, а еще около 10% - в социальной сфере, сообщила замруководителя Департамента труда и соцзащиты Александра Александрова.

Она уточнила, что образовательный проект работает четвертый год. Пожилые москвичи могут бесплатно освоить профессию, получить диплом государственного образца, а после этого трудоустроиться няней, гувернером, помощником воспитателя в детском саду.

На занятиях проводят лекции по профессиональной этике, конфликтологии, теории поколений. В 2022 году программа охватила 1,2 тысячи академических часов теории и более тысячи часов практики. Образовательная программа постоянно совершенствуется. Так, например, будущие няни посещали практикумы на Станции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова. Здесь их учили останавливать кровотечение, оказывать помощь при переломах, делать сердечно-легочную реанимацию.

Обычно няни трудоустраиваются всего за несколько дней. Средняя зарплата гувернанток и гувернеров составляет 85 тысяч рублей, а самая высокая доходит до 120 тысяч рублей в месяц.