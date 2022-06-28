Заммэра Сергунина подвела итоги масштабного московского ИТ-конкурса

Фото: Пресс-служба ДПиИР

В столице завершился хакатон Moscow City Hack, проходивший в онлайн-формате. Его организовало Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Напомним, впервые ИТ-соревнование состоялось в 2021 году. Тогда свои заявки прислали 1,2 тысячи человек из 79 регионов России. Сейчас желающих показать себя стало больше.

«Заявки на участие в хакатоне подали 2,4 тысячи разработчиков из 65 регионов России и 30 стран мира. Победителями и призерами стали ИТ-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Казани, Владивостока и даже столицы Индонезии — Джакарты», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Жюри выбрало три лучших решения для каждого из пяти заданий. Призовой фонд - 2,4 миллиона рублей. Его разделили 12 команд. Еще трем дадут гранты на обучение на общую сумму миллион рублей.

Команды разрабатывали одну из пяти задач, которые предлагали для них Агентство инноваций Москвы, Департамент информационных технологий города, Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы, Комитет общественных связей и молодежной политики, ресурсный центр «Мосволонтер», а также коммерческие партнеры проекта. Оценку идеям ИТ-специалистов давали представители правительства Москвы, аналитического центра при правительстве России и других организаций.

Например, лучшую программу для автоматизированной проверки новостей в сфере инноваций и технологий придумали участники команды NorthShine из Москвы, Кирова, Уфы и Новосибирска (Павел Злоказов, Полина Бескоровайная, Светлана Кучуганова, Антон Полегенько и Антон Лабунский). В списке победителей и команда SkillTeam из Москвы, Краснодара и Комсомольска-на-Амуре (Александра Тихомирова, Евгений Ляпунов, Дмитрий Клинский, Александр Шатов и Павел Платонов). Разработчики создали чат-бот, с помощью которого студенты могут следить за своим прогрессом и получать мотивацию для дальнейшего обучения.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, идеи участников и победителей Moscow City Hack станут не только хорошим стартом для создания импортозамещающих продуктов и технологий.

«Это разработки, которые в будущем смогут конкурировать на международных рынках», - подчеркнул глава ведомства.