Заммэра Ефимов: в Москве выросло производство электрического оборудования

Сегодня в Москве электрическое оборудование производят 135 предприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва выпускает много различных электротоваров. Среди них - кабели и кабельная арматура, осветительное оборудование, электродвигатели, генераторы, трансформаторы и распределительные устройства. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за пять месяцев этого года такой продукции произвели больше на 34,4 процента, чем за тот же срок в 2021 году.

«За это время предприятия также нарастили объем поставленных заказчикам товаров на 15,7 процента – до 39,5 миллиарда рублей», – отметил Ефимов.

О том, выпуск какой продукции вырос с января по май, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Например, на 19,5 процента больше произвели ламп и осветительного оборудования, чем за те же месяцы прошлого года.

«Производство распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, электродвигателей, генераторов и трансформаторов выросло за тот же период на 56,4 процента», - добавил глава ведомства.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Сегодня в Москве электрическое оборудование производят 135 предприятий. На них заняты более 17 тысяч человек. Компании получают такую помощь города:

- статус промышленного комплекса, позволяющий пользоваться дополнительными налоговыми льготами. В отрасли уже четыре компании с таким статусом. Один из ведущих производителей кабельной продукции как раз недавно стал промкомплексом;

- автоматическое продление специальных статусов в 2022 году, то есть в ближайшие месяцы предприятия вправе и дальше получать льготы, но уже без обязательного подтверждения;

- льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм. Для этого нужно обратиться с заявкой в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить в Фонд на эти цели 10 миллиардов рублей;

- льгота для инвесторов, готовых построить в городе производства. Для них аренда земли под новые и реконструкцию действующих объектов оформляется по ставке один рубль в год. Благодаря этому бизнес экономит на расходах при создании рабочих мест, и меньше тратит время, чтобы организовать выпуск необходимых городу товаров.