Ефимов: За полгода жилищные услуги и сервисы потребовались москвичам более 84 тысяч раз

Москвичи привыкли оформлять нужные документы и справки, не выходя из дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи привыкли оформлять нужные документы и справки, не выходя из дома. С помощью городских онлайн-платформ доступны более 20 услуг и сервисов в жилищной сфере. При этом около половины из них – в электронном виде на портале mos.ru. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с января по июнь 2022 года горожане более 84 тысяч раз решали свои вопросы по недвижимости, обратившись к госуслугам и сервисам в жилищной сфере. Причем онлайн-обращений было оформлено более 56 тысяч.

«Для удобства граждан мы перевели популярные госуслуги в цифровой формат, чтобы было быстрее и удобнее решать вопросы, связанные с недвижимостью, - отметил заммэра. - Планируем в ближайшее время увеличить количество сервисов и услуг в жилищной сфере, которые можно получить в электронном виде».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман назвал самые популярные у горожан онлайн-сервисы за шесть месяцев 2022 года. В этом рейтинге лидирует в жилищной сфере - «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете» (использовали более 40 тысяч раз). Далее идёт сервис по предоставлению сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье (почти 13,4 тысячи раз) и заключение договоров соцнайма (более 10 тысяч раз).

Кроме того, набирает обороты и суперсервис для новоселов реновации. С его помощью можно записаться на осмотр квартиры, прием к нотариусу или заключение договора, а также загрузить нужные документы и получить другие услуги.

КОНКРЕТНО

На портале mos.ru сегодня можно:

- узнать номер в жилищной очереди;

- воспользоваться суперсервисом по реновации;

- встать на жилищный учет;

- приватизировать квартиру;

- заказать справки о правах на недвижимость;

- сменить статус помещения с жилого на нежилое и наоборот.