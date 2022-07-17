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Общество17 июля 2022 7:05

Синоптик Тишковец рассказал о желтом уровне погодной опасности в Москве: «Дожди и мозаичные грозы»

17 июля в столице воздух прогреется до +23 градусов, в Подмосковье - до +25
Семен ЕЛЕНИН
Небо нахмурится. Пройдут скоротечные дожди с мозаичными грозами

Небо нахмурится. Пройдут скоротечные дожди с мозаичными грозами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице на воскресенье, 17 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщил Гидрометцентр России, это связано с ожидаемыми грозами.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что на погоду в столичном регионе будет влиять североатлантический циклон.

- Небо нахмурится. Пройдут скоротечные дожди с мозаичными грозами, - сообщил эксперт. – Также ожидается ветер с порывами до 4-9 метров в секунду.

По словам специалиста, температура воздуха будет в среднем на два градуса ниже климатической нормы. В Москве +21+23 градусов, в разных районах Подмосковья - от +19 до +25.

- А вот за атмосферное давление переживать не стоит. Оно практически не изменится, - заявил Тишковец.