Синоптик Тишковец рассказал о желтом уровне погодной опасности в Москве: «Дожди и мозаичные грозы»

Небо нахмурится. Пройдут скоротечные дожди с мозаичными грозами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице на воскресенье, 17 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщил Гидрометцентр России, это связано с ожидаемыми грозами.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что на погоду в столичном регионе будет влиять североатлантический циклон.

- Небо нахмурится. Пройдут скоротечные дожди с мозаичными грозами, - сообщил эксперт. – Также ожидается ветер с порывами до 4-9 метров в секунду.

По словам специалиста, температура воздуха будет в среднем на два градуса ниже климатической нормы. В Москве +21+23 градусов, в разных районах Подмосковья - от +19 до +25.

- А вот за атмосферное давление переживать не стоит. Оно практически не изменится, - заявил Тишковец.