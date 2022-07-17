Синоптики пообещали москвичам передышку после знойных дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики прогнозируют, что ближайшие несколько дней у жителей московского региона появится возможность отдохнуть от аномального зноя. В воскресенье, 17 июля, температура воздуха прогреется до комфортных значений.

В Москве до +21..+23 тепла в дневные часы, а ночью чуть меньше – 18 тепла. В регионе также возможна гроза и кратковременные дожди.

Будет дуть юго-западный ветер будет со скоростью 5-10 м/с, а во время грозы порывы возрастут до 17 м/с. При этом атмосферное давление будет оставаться в норме - 748 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха - 55%.

После аномальной жары, которая держалась в московском регионе долгое время, такая погода покажется очень приятной и комфортной. Температурные показатели все еще выше климатической нормы на 2-3 градуса, сообщает РИАМО.

В ближайшее время не стоит ждать возвращения изнурительной жары, передает телеканал "360".

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о циклонических вихрях с воскресенья, 17 июля. С воскресенья активизируются циклонические вихри, они принесут атлантические циклоны и, соответственно, небо нахмурится, начнутся небольшие дожди, пишет газета "Известия".