Ефимов: Проект «Индустриальные кварталы» позволит реорганизовать заброшенный участок на севере столицы

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Москва прирастает современными комфортными районами, созданными на месте неэффективно используемых и заброшенных земель. Их реорганизуют по проекту комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы». Скоро ещё один такой участок приведут в порядок в Тимирязевском районе на севере города. Проект решения об этом опубликован на сайте столичного правительства. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестиции в перезагрузку заброшки планируются в сумме около семи миллиардов рублей.

«Бюджетный эффект для города от реализации проекта составит более 450 миллионов рублей в год в текущих ценах, - отметил заммэра. - Благодаря строительству общественно-делового объекта на участке в столице появится 3,5 тысячи новых рабочих мест».

ЧТО И ГДЕ ИЗМЕНИТСЯ

Участок площадью 0,56 гектара находится в Дмитровском проезде, в двух минутах от станций «Дмитровская» метро и МЦД-2. Рядом разместились общественное пространство «Хлебозавод» и дизайн-завод «Флакон».

Намеченная под строительство земля давно простаивает без дела. Все эти годы здесь можно было увидеть лишь недостроенный гараж-стоянку в пять этажей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторыми подробностями проекта. В планах - возведение 50 тысяч квадратных метров недвижимости. В основном всю площадь отдадут под деловой центр с офисами. А ещё в нем откроются магазины, банки, кафе и рестораны, а также паркинг. Вокруг здания проведут благоустройство. Известно, что девелопером проекта выступит STONE HEDGE"

Напомним, по проекту «Индустриальные кварталы» в столице должны измениться в лучшую сторону более 150 заброшенных участков. Их общая площадь превышает две тысячи гектаров. В итоге город получит 550 тысяч дополнительных рабочих мест. А инвестиций всего планируют вложить прилично - семь триллионов рублей! При этом столичный бюджет за это время пополнится суммой около трех триллионов рублей. После завершения проекта налоговые отчисления будут составлять в год примерно триллион рублей в текущих ценах.