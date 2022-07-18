Пятый клиентский центр МосгорБТИ открылся в центре Москвы

Пятый клиентский центр МосгорБТИ открылся в Малом Гнездиковском переулке в центре Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Москвы по адресу Малый Гнездиковский переулок, 9с7 начал работу новый клиентский центр МосгорБТИ, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Это уже пятый подобный центр бюро в городе.

Он расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Тверская». Центр работает по будням с 08:00 до 17:00, в пятницу рабочий день короче - до 15:45.

- Тут можно заказать обследование объекта с изготовлением документов технического учета и оформить технические паспорта объектов, - уточнил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Москвичи могут обратиться в центр и по другим вопросам: для заказа копий архивной документации, для заявки на кадастровые и геодезические работы, проекты и эскизы перепланировок, оценку недвижимости.

Чтобы сэкономить время ожидания специалиста, можно записаться заранее через сайт организации.