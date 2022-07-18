Прощание с тренером Георгием Ярцевым состоится 19 июля в манеже Академии «Спартака»

Похоронят Георгия Ярцева 19 июля на Троекуровском кладбище Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скончавшегося на 75 году жизни бывшего главного тренера сборной России по футболу и экс-наставника столичного «Спартака» Георгия Ярцева похоронят 19 июля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает сайт Российского Футбольного Союза. Перед этим пройдет церемония прощания и отпевание.

Проводить легендарного футболиста и тренера красно-белых в последний путь можно будет в манеже Академии «Спартака». Церемония начнется в 10:00.

На полдень назначено отпевание. Оно состоится в храме Воскресения Христова в Сокольниках.

Как сообщал KP.RU ранее, о смерти 74-летнего Георгия Ярцева стало известно в пятницу, 15 июля. Всего за неделю до этого события Ярцев присутствовал в качестве болельщика на матче Суперкубка России, в котором встречались «Спартак» и «Зенит».

История жизни Георгия Ярцева была тесно связана с командой красно-белых. Он выступал за московский «Спартак» в качестве нападающего с 1977 года по 1980 год, а в 1994 году стал главным тренером команды и через два года привел ее к чемпионству России.

В 2003-2005 годах Ярцев тренировал сборную. Вместе с ним россияне смогли пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2004 года, но там вылетели на групповом этапе.