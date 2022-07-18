Мужчина задержан за убийство знакомого во время пьяного застолья в Москве

Подозреваемый скрылся с места преступления, но его задержали по горячим следам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины, совершенном вечером 15 июля на юге города, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. Преступление произошло в одном из зданий, расположенных во 2-м Павелецком проезде.

По версии следствия, расправился с мужчиной его приятель, а сама драма развернулась во время застолья с алкогольными напитками. Потерпевший 1978 года рождения получил множество колото-резаных ранений, от которых умер до приезда врачей.

Убийца же с места преступления сбежал.

- В короткий срок местонахождение мужчины установлено, и он задержан, - уточняется в сообщении ведомства.

В ближайшее время суд выберет для подозреваемого меру пресечения. Следователи намерены настаивать на его аресте.

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