В Москве аферист обманул семерых автолюбителей благодаря инсценировкам наездов на самого себя

Подозреваемым в мошенничестве оказался 53-летний приезжий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как минимум семеро столичных автолюбителей стали жертвами 53-летнего мошенника, инсценировавшего наезд на него, сообщает Телеграм-канал МВД МЕДИА. С каждого из доверчивых водителей предприимчивый аферист получил от трех до десяти тысяч рублей.

Задержали мошенника на улице Академика Ильюшина. Жертв подозреваемый караулил на тротуаре. Когда подходящее авто проезжало мимо, он инсценировал наезд на него, кидая в машину папку или ударяя ей по кузову.

- При этом автолюбителю злоумышленник показывал свой предварительно сломанный телефон, который тот якобы повредил, - уточняется в сообщении.

Мошенник был настойчив: если после удара водитель не останавливался, он уже на своей машине догонял жертву. Предъявив претензии, аферист говорил, что согласен не вызывать полицию, если ущерб ему возместят небольшим переводом.

По факту преступлений возбуждено уголовное дело. Полиция не исключает, что обнаружит и другие эпизоды мошенничества.