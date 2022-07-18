Мужчина зарезал знакомого у подъезда дома в Зеленограде

На допросе подозреваемый признал вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве знакомого у подъезда жилого дома в Зеленограде. Это 27-летний местный житель, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, все произошло вечером 16 июля 2022 года. У подъезда дома нашли тело 26-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

Следователи и сотрудники уголовного розыска в короткие сроки задержали подозреваемого. На допросе мужчина признал вину и рассказал, как совершил преступление. Выяснилось, что он ранее был знаком с погибшим.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста. Проводятся следственные действия. Специалисты собирают улики. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчину задержали за убийство знакомого во время пьяного застолья в Москве. Преступление произошло в одном из зданий во 2-м Павелецком проезде. Потерпевший 1978 года рождения получил множество колото-резаных ранений. Он скончался до приезда медиков.