Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды

Столичным рестораторам необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты из-за надвигающегося ливня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти столицы порекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды после предупреждения о непогоде. 18 июля в Москве прогнозируются сильные кратковременные дожди и порывистый ветер, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг города.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», - отмечается в сообщении.

Кроме того, столичным рестораторам необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты из-за надвигающегося ливня.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ливней 18 июля в Москве. По уточненному прогнозу в ближайшие часы в столице прольется сильный дождь. Осадки будут сопровождаться ветром с порывами до 15 метров в секунду. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, а пешеходам рекомендуют переждать грозу в помещении.