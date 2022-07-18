Ледовый дворец Тутберидзе в Ясенево построят досрочно в 2023 году

Строительство ледового дворца Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево планируют завершить на год раньше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Строительство ледового дворца Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево планируют завершить на год раньше - в 2023 году. Об этом градоначальник сообщил, осмотривая строящийся спортивный объект.

Гендиректор компании-подрядчика АНО «РСИО» Ильгиз Хайрутдинов отметил, что строительство идет быстро. Работы стартовали весной прошлого года. Строители уже возвели всю конструктивную часть из бетона и металлокаркаса. Теперь они занимаются внутренними отделочными работами и фасадом. Спорткомплекс готов на 30%.

По поручению Собянина подрядчик также благоустроит территории у ледового дворца.

Площадь спортивного объекта составит 20,7 тысячи квадратных метров. В нем будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, ледовые шоу.

В спорткомплексе возведут ледовую арену 60 на 30 метров, трибуны на 500 болельщиков, тренировочную арену, два тренажерных зала, а также десять хореографических залов, зал акробатики и реабилитационную зону.

Ранее KP.RU сообщал, что на месте спорткомплекса ЦСКА на Ленинском проспекте появится другой спортивный объект. Площадь сооружения составит 49,1 тысячи «квадратов».