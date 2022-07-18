Телефонные мошенники выманили у инженера РАН почти 2,3 млн рублей в Москве

Ущерб составил около 2,3 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве телефонные мошенники под видом сотрудников Центробанка похитили у 69-летнего инженера Российской академии наук (РАН) почти на 2,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что потерпевший обратился в полицию 17 июля. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предупредил о попытке оформить кредит на его имя. После этого ему перезвонила лжесотрудница Центробанка. Она уговорила мужчину снять все сбережения, оформить кредит и перевести всю сумму якобы на резервный счет.

Потерпевший выполнил все инструкции мошенников. Ущерб составил около 2,3 миллиона рублей. По факту случившегося идет проверка.

Ранее KP.RU сообщал, что в Голицыно мошенник под видом волонтера украл у 82-летней бабушки 1,2 млн рублей. Преступника искали почти полгода. Возбуждено уголовное дело о краже.