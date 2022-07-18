Обвиняемая в домашнем насилии женщина до смерти избила мужа в Москве

Возбуждено уголовное дело по факту халатности полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве женщина, находящаяся под подпиской о невыезде за домашнее насилие в отношении мужа, до смерти избила своего супруга. Возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В феврале и мае 2022 года в отношении женщины возбудили сразу два уголовных дела за избиение мужа. Однако сотрудники следственного отдела МВД РФ по району Бибирево решили отпустить ее под подписку о невыезде.

Уточняется, что несмотря на серьезные ссоры, супруги все еще проживали вместе. Между ними произошел очередной конфликт, в результате которого женщина избила супруга так, что он скончался.

«Оснований для заключения под стражу обвиняемой было достаточно, но правоохранители небрежно отнеслись к исполнению возложенных на них должностных обязанностей, они могли предвидеть последствия избрания такой меры пресечения», - отметил собеседник.

Столичным полицейским грозит лишение свободы сроком до пяти лет c лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности до трех лет.

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