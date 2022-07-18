Школьники из Москвы получили две золотые медали на Международной олимпиаде по физике

Организатором мероприятия была Швейцария Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две золотые медали завоевали столичные школьники на Международной олимпиаде по физике. Победителями стали выпускник школы Центра педагогического мастерства Даниил Рынкевич и выпускник лицея «Вторая Школа» Илья Гладышев, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Всего российская сборная получила пять золотых медалей. Олимпиада проводилась в дистанционном формате с 10 по 17 июля. В соревновании участвовали ученики из 75 стран мира. Организатором мероприятия была Швейцария.

Соревнование состояло из двух этапов: теоретического и экспериментального. На каждый из туров выделили по пять часов.

Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года. В сборную входят не более пяти школьников, которые уже успешно выступали на всероссийской олимпиаде, квалификационных сборах, Азиатской физической олимпиаде.

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