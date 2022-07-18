Лучшие проекты Москвы представят в «Манеже» в августе

пресс-служба мероприятия

В московском «Манеже» на выставке «Город для каждого» представят лучшие столичные проекты. Оператором мероприятия выступит Moscow Urban Forum, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экспозиции.

На выставке москвичи и гости столицы смогут увидеть, как за десять лет трансформировалась столица. Здесь же поделятся и дальнейшими планами по развитию мегаполиса. Основная экспозиция будет оформлена как общественное пространство набережной Москвы-реки. Мероприятие пройдет с 1 по 21 августа.

Посетители также увидят новые проекты мостов через Москву-реку, обновленные набережные, городские парки, например, ВДНХ, «Яуза», «Зарядье», а также ЖК на берегу реки.

На интерактивных стендах гости выставки узнают о том, как развивалось метро, менялись дороги, появлялись новые офисы, дома, детские площадки, спортивные кластеры, больницы, культурные объекты. Также на экспозиции будут представлены 4D-аттракционы, виртуальные экспозиции и тактильные инсталляции.

На площадке проведут мастер-классы для детей от Музея Москвы и ГЭС-2, а также образовательные курсы по урбанистике, дизайну, архитектуре. Запланировано свыше 70 мероприятий.