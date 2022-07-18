Сильный дождь начался в Москве

В городе идет сильный ливень Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода накрыла Москву в понедельник вечером, 18 июля. В городе идет сильный дождь. Осадки сопровождаются сильным ветром.

Как сообщал KP.RU МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ливней 18 июля в Москве. Синоптики спрогнозировали сильные кратковременные дожди и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Жителям столицы советуют не выходить на улицу во время грозы.

Кроме того, власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за неблагоприятной погоды. Им также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты на время ливня.

Дептранс Москвы призвал водителей отказаться 18 июля от поездок из-за непогоды. Автомобилистов просят избегать резких маневров и не парковаться у деревьев и шатких конструкций. Из-за осадков увеличивается риск ДТП.