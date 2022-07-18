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Происшествия18 июля 2022 16:33

Мужчина избил человека и выстрелил в него из травмата на западе Москвы

Следствие требует арестовать 45-летнего обвиняемого
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Следствие требует арестовать 45-летнего обвиняемого в покушении на убийство на Крылатской улице в Москве

Следствие требует арестовать 45-летнего обвиняемого в покушении на убийство на Крылатской улице в Москве

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следствие требует арестовать 45-летнего обвиняемого в покушении на убийство на Крылатской улице на западе столицы, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, утром 16 июля 2022 года на проезжей части недалеко от парковой зоны между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый избил потерпевшего, а после выстрелил в него из травматического оружия и скрылся с места преступления.

Мужчину с огнестрельным ранением госпитализировали в медучреждение, врачи оказали ему помощь.

Уточняется, что обвиняемый показал место, где произошел конфликт, и рассказал, как производил выстрелы и наносил удары. Следователи отсмотрели записи на камерах видеонаблюдения. СК ходатайствует перед Кунцевским районным судом столицы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина зарезал знакомого у подъезда дома в Зеленограде. На допросе подозреваемый признал вину.