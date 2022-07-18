Движение ограничат в Проектируемом проезде в Москве до 21 сентября

На участке будет запрещена парковка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на два месяца ограничат движение на пересечении Проектируемого проезда №3735 и Электролитного проезда из-за строительства инженерных сетей. Изменения будут действовать с 21 июля по 21 сентября, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Так, с 21 июля по 20 августа на участке Проектируемого проезда №3735 и Электролитного проезда круглосуточно будут идти работы с сохраненим движения транспорта по 1-2 полосам в каждом направлении. Также с 21 августа с 01:30 до 05:30 здесь же движение будет частично ограничено на одной полосе. На этом участке нельзя будет парковаться.

Кроме того, с 22 августа до 11 сентября на перекрестке Проектируемого проезда №3735 и Электролитного проезда введут ограничение с сохранением 1-2 полос в каждом направлении за счет переразметки трассы. Тут же обустроят уширения.

На последнем этапе работ, с 12 сентября до 21 сентября, за счет запрета парковки движение будет осуществляться по 1-2 полосам.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько улиц перекроют в Москве 23 июля из-за велогонки. Ограничения будут действовать с 00:01 23 июля до окончания спортивного мероприятия.