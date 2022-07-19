Дожди без гроз и прохладная погода ожидают москвичей 19 июля

Гроз синоптики на 19 июля в Москве не прогнозируют Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Москве 19 июля будет пасмурной и относительно прохладной - воздух к середине дня прогреется до 23 градусов, следует из прогноза на сайте Росгидрометцентра. Местами пройдут небольшие дожди, гроз синоптики не прогнозируют.

Днем будет ветрено. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление - 747 мм ртутного столба.

В ночь на 20 июля температура опустится до 12-14 градусов. Ветер и вероятность дождя сохранятся на прежнем уровне.

Как сообщал KP.RU ранее, потепления жителям столицы не стоит ждать как минимум до конца рабочей недели. Однако уже в выходные 23-24 июля в Москву может вернуться 30-градусная жара.