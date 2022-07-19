Водитель фургона погиб в ДТП с семью автомобилями на 22-м километре МКАД

Авария началась со столкновения легковых автомобилей с остановившимся фургоном Фото: Департамент транспорта Москвы

Один человек погиб и двое получили травмы в массовой аварии из семи автомобилей на внутренней стороне 22-го километра МКАД на юге столицы, произошедшей около шести утра 19 июля, сообщает ТАСС. Погибшим оказался водитель сломавшегося фургона, который решил починить его прямо на Кольцевой, остановившись в четвертом ряду.

В фургон при попытке объезда врезалось такси KIA, от удара иномарка загорелась. Водитель и пассажир такси получили травмы в аварии, но успели покинуть салон машины до пожара. Они госпитализированы.

Водитель фургона в этом ДТП погиб.

- Пытаясь избежать наезда собственного автомобиля, перед столкновением такси с фургоном он отпрыгнул на соседнюю полосу проезжей части, но там его сбил автомобиль Ford, - уточняется в Телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

От полученных травм водитель фургона скончался до приезда медиков.

Впоследствии с фургоном и автомобилями KIA и Ford столкнулись еще четыре машины. На несколько часов движение оказалось перекрыто, проехать можно было только по двум полосам из пяти.

На текущий момент движение на участке восстановлено, однако затор, растянувшийся практически до Котельников, расходится медленно. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции столицы.