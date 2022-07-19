Дополнительный поезд запускают между Москвой и Калининградом с 21 июля

По территории Литвы поезд будет следовать без посадки и высадки пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 21 июля Москву и Калининград свяжет дополнительный поезд, который будет курсировать между столицей и анклавом три раза в неделю, сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

Из Москвы поезд будет отправляться в понедельник, вторник и пятницу, из Калининграда - в понедельник, четверг и воскресенье.

Согласно данным сервиса Яндекс.Расписания, новый поезд №147Ч будет отправляться с Белорусского вокзала Москвы в 22:58 и следовать до пункта назначения 20 часов 36 минут. Из Калининграда поезд №148Ч выйдет в 16:03 и прибудет в столицу через 23 часа 16 минут.

Пока расписание установлено только до 25-26 сентября.

Уточняется, что по территории Литвы составы будут идти транзитом, без посадки и высадки пассажиров. По согласованной с этой страной квоте каждый поезд сможет перевезти не более 250 пассажиров.

Как сообщал KP.RU ранее, появился дополнительный ежедневный поезд до Крыма, из Москвы он отправляется в 22:30.