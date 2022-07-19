Икону Рублева «Святая Троица» вернули в Третьяковку

«Святая Троица» создавалась Андреем Рублевым для Троице-Сергиева монастыря Фото: REUTERS

Икона Андрея Рублева «Святая Троица» возвращена в Третьяковскую галерею в Москве и в скором времени будет доступна посетителям музея, сообщается в Телеграм-канале Третьяковки. До этого она на время празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского находилась в Троице-Сергиевой лавре.

Написанную более 500 лет назад икону обследуют реставраторы. Отмечается, что внешних признаков ухудшения состояния иконы не нашли. Тем не менее возвращать ее в экспозицию не торопятся.

- Решение о сроках возвращения «Троицы» на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке примем после детального и всестороннего обследования иконы, - отмечается в сообщении.

«Святая Троица» создавалась Андреем Рублевым для Троице-Сергиева монастыря. С 1929 года это произведение древнерусского искусства хранилось и выставлялось в Третьяковской галерее. 17 июля 2022 года икону на время передали лавре. Это произошло впервые со времен революции 1917 года.