Собянин поделился планами по развитию районов Люблино и Марьино

Сергей Собянин рассказал о планах развития Люблино и Марьино Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о том, как в ближайшие годы будут развиваться два района на юго-востоке Москвы: Люблино и Марьино. На их территории на текущий момент живет около 430 тысяч человек.

Начал градоначальник с актуального для этой части столицы экологического вопроса. Собянин отметил, что на Курьяновских очистных сооружениях все элементы перекрыты специальными крышками и оснащены устройствами газоочистки. А выбросы Московского НПЗ с 2011 года сократились в четыре раза.

- И теперь неприятные запахи гораздо меньше беспокоят людей. Хотя, конечно, борьба за чистый воздух носит постоянный характер, - отметил Сергей Собянин.

Вторым важнейшим вопросом стала транспортная проблема. Мэр Москвы сообщил, что в 2023 году ситуацию в округе значительно улучшит открытие юго-восточного участка Большой Кольцевой линии.

Важными для автомобилистов Люблино и Марьино являются три проекта: Юго-Восточная Хорда, Южная рокада с развязкой на МКАД, дублер Люблинской улицы.

К существующим на территории двух районов паркам в скором времени добавятся благоустроенное пространство в жилом квартале между улицами Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк. Также приведут в порядок территорию у прудов-регуляторов в Марьино.

- В планах на ближайшие годы – продолжение развития социальной сферы районов, - добавил Сергей Собянин.

Большая реконструкция запланирована в некоторых корпусах и филиалах четырех поликлиник: №19, №36, №148, №150. Она коснется и Пансионата для ветеранов труда №17. На Люблинской улице появятся детский сад и школа.

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