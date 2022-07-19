Футболисты и тренеры «Спартака» проводили Георгия Ярцева в последний путь

Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве утром 19 июля состоялась церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России по футболу и столичного «Спартака» Георгием Ярцевым, сообщает обозреватель «КП Спорт» Андрей Вдовин. Она проходила в манеже Академии «Спартака». Проститься с легендарным футболистом и тренером красно-белых прибыли представители Российского футбольного союза, игроки и тренеры клуба разных лет, в том числе Олег Романцев и Ринат Дасаев.

На церемонию приехали игроки действующего состава команды, в том числе капитан - игрок сборной России Георгий Джикия. Сопровождал их и недавно назначенный главный тренер Гильермо Абаскаль. Выступили и представители РФС.

- Говорить мне очень тяжело. Потому что мы провожаем легендарного футболиста. Мы провожаем золотой фонд «Спартака». И за все, сделанное Георгием Александровичем, - нижайший поклон, - произнес на церемонии первый вице-президент РФС Никита Симонян.

В 12:00 состоялось отпевание Георгия Ярцева в храме Воскресения Христова в Сокольниках. В ближайшее время тренера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщал KP.RU ранее, Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Спортсмен был известен успешными выступлениями за красно-белых в конце 70-х, а также тренерской карьерой в клубе - в 1996 году Ярцеву удалось привести «Спартак» к победе в национальном чемпионате.

В нулевых он в качестве главного тренера сборной России помог ей выйти в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.