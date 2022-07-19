Больницы Москвы переходят на использование имплантатов отечественного производства

Столичные медики начнут использовать имплантаты отечественного производства Фото: Александр ГЛУЗ

Отделения хирургии и нейрохирургии в больницах Москвы в ближайшее время начнут использовать имплантаты отечественного производства, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Первый этап тестирования импортозамещающей продукции в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении комплекса соцразвития прошел успешно, но предстоит еще ряд испытаний.

Исследуются имплантаты из материала «реперен». И сам материал, и изделия из него создает инновационное предприятие в Нижнем Новгороде. Для тестирования брали имплантаты, которые используют для реконструкции брюшной стенки и лечения гнойного перитонита. Также они применимы в кардио- и нейрохирургии.

На первом этапе их тестировали врачи ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, Первой градской и ГКБ № 7 имени С.С. Юдина.

- Дополнительно мы протестируем их на базе Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией... Мы ожидаем, что сможем заместить западные аналоги в ряде областей медицины, - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что внедрение отечественных разработок в практику значительно понизит стоимость операций.

Также тестируются и изделия из материала «рекост». Апробацию материала запустили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и Боткинской больнице. Отмечается, что в России проведено уже порядка 20 тысяч операций с использованием имплантатов нижегородского производителя.