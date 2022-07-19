Подхватившие новый тип коронавируса «Кентавр» москвичи легко переносят болезнь

Пока новые случаи обходятся без госпитализации Фото: Иван МАКЕЕВ

Как минимум пятеро москвичей подхватили новый тип коронавируса «Кентавр», который вызывает подвид штамма «Омикрон», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Кентавр» выявляли ранее по всему миру, включая Индию, Европу, Канаду, США и Австралию.

- У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет, - цитирует агентство представителей Роспотребнадзора.

Новая мутация обозначается BA.2.75. Как и остальные мутации «Омикрона», он вызывает болезнь, которая проявляется только симптомами ОРВИ и обычно протекает легко.

В ведомстве отметили, что на текущий момент каждый второй случай заражения коронавирусом происходит из-за активности подвидов омикрон-штамма BA.4 и BA.5. При этом еще 13 июля Роспотребнадзор сообщал, что за предыдущие две недели к линиям BA.4 и BA.5 было отнесено 38,86% случаев.

Как сообщал KP.RU ранее, в июле в Москве вновь начала расти заболеваемость коронавирусом, 13 июля было зафиксировано максимальное с 7 апреля число заразившихся за сутки.